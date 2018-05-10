Белый дом объяснил бомбардировки Сирии правом Израиля на самооборону

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя информацию о бомбардировках территории Сирии самолетами ВВС Израиля, заявил, что Вашингтон поддерживает суверенное право Тель-Авива на самооборону.

Представить Белого дома объяснил действия Израиля противостоянием «злонамеренным действиям Ирана», передает ТАСС.

Ранее Армия обороны Израиля обвинила иранские силы в Сирии в обстреле израильских войск на Голанских высотах, после чего ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот. Сирийская система ПВО открыла ответный огонь.

Одновременно с этим боевики, воспользовавшись ударами Израиля по территории Сирии, атаковали сирийский город Эль-Баас у основания Голанских высот.