Предсказаны глобальные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном

Эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин предсказала глобальные последствия решения главы Белого дома Дональда Трампа выходе из ядерной сделки.

Она выразила уверенность, что «решение Трампа увеличит напряженность с ЕС и поставит под угрозу будущее сотрудничество по Ирану и другим вопросам», а «Ближний Восток, однозначно, станет еще более опасным», передает РИА «Новости».

По мнению американского эксперта, никакой новой сделки не будет, вопреки заявлениям Трампа о готовности работать с союзниками для нахождения «реального, всеобъемлющего и длительного решения ядерной угрозы со стороны Ирана».

«Трамп является экспертом по подрыву международных соглашений, которые достигались с трудом. Это и Парижское соглашение (по климату), и Транстихоокеанское партнерство, и так далее. При этом взамен он ничего не привносил», – отметила Славин.

Она выразила мнение, что «Россия должна будет усердно работать для предотвращения войны между Ираном и Израилем в Сирии».

«Я думаю, что очень важно для других участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) придерживаться сделки и выступить против вторичных санкций США, у которых сомнительная международная легитимность», – сказала Славин.

Напомним, во вторник президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия решения Трампа для Ближнего Востока и мира в целом.