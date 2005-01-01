Опубликовано видео уничтожения «Панциря» израильскими ракетами в Сирии

Израильские ВВС опубликовали видео уничтожения ракетным комплексом Spike NLOS зенитно-ракетной системы «Панцирь С-1» в Сирии.

Видео появилось в четверг в Twitter ВВС Израиля.

Watch: An IAF attack on a Syrian SA-22 battery after it attempted firing at IAF aircraft pic.twitter.com/yv84W3YXZ8 — Israeli Air Force (@IAFsite) 10 мая 2018 г.

Авторы Telegram-канала «Майор и Генерал» отмечают, что экипаж старого сирийского «Панциря» «прозевал» удар. На кадрах видео хорошо заметно, как офицер бежит к машине и подбегает как раз к подлету ракеты, говорится в сообщении.

Для атаки целей за пределами прямой видимости ракетный комплекс Spike NLOS должен использовать стороннее целеуказание. Информацию о местоположении цели могут передавать разведывательные подразделения, беспилотные летательные аппараты и так далее. Ракета может наводиться на цель самостоятельно – или по командам оператора. Именно в последнем случае используется видеосистема.

Spike NLOS («Тамуз») – универсальная израильская ракета семейства Spike. Разработана в Израиле в начале 1990-х годов. Представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электронно-оптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищенных объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и личного состава противника. Может устанавливаться на воздушных, морских или сухопутных носителях.

Напомним, в апреле Минобороны заявляло, что при отражении ракетного удара по Сирии зенитно-ракетный комплекс российского производства «Панцирь-С1» ВС Сирии показал почти стопроцентную эффективность.

В ночь на четверг израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот, в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас. Сирийская система ПВО открыла ответный огонь. По данным Минобороны России, 28 самолетов F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет по военным объектам в Сирии. Также Израиль использовал ракеты Spike NLOS, обломки которых были обнаружены на сирийской территории. Эти ракеты имеют дальность до 25 км и могут использоваться самоходными артиллерийскими установками Pereh.