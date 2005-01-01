Израиль, помимо «Панциря», уничтожил сирийские комплексы «Бук», С-200 и С-75

Израильские ВВС во время атаки позиций иранских сил на территории Сирии ударили по комплексам противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ведомство указало обозначения этих российских систем по кодификации Североатлантического альянса – SA-17, SA-5 и SA-2 соответственно. Также ракетный удар был нанесен по комплексу «Панцирь-С1» (SA-22) сирийской армии.

В Армии обороны Израиля отметили, что атака стала ответом на попытки Сирии сбить израильские самолеты.

В четверг пресс-служба армии Израиля опубликовала видео уничтожения ракетой Spike NLOS зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1» во время недавней израильской атаки на Сирию.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Макиенко, сирийский комплекс «Панцирь-С1» не смог отразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен для защиты от таких ракет. Впрочем, не исключено, что свою роль сыграл не только объективный, но и субъективный – человеческий – фактор.

В апреле «Панцирь С-1», переданные ранее сирийской армии, по данным нашего Минобороны, показали высокую эффективность при отражении американского ракетного удара.