Появилось фото «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»

В Сети появилась фотография «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»; на нем видно, что машина подлежит восстановлению.

Фото выложил в своем Facebook публицист Алексей Анпилогов.

Фотография "уничтоженного" сирийского ЗРПК "Панцирь-С". Первоисточник фото, если что, выглядит вот так... Опубликовано Алексеем Анпилоговым 11 мая 2018 г.

«Вкратце о том, что видно на фото: комплекс подлежит восстановлению. Взрывом сильно повреждена лишь кабина и передние колеса. Боевая часть ЗРПК: радар, ракетный и пушечный блоки остались целыми, скорее всего получив незначительные повреждения; ракеты комплекса отстреляны (видно по свежему нагару на трубах), пушечный боекомплект - неизвестно; радар находится в неактивном положении, комплекс не сопровождал приближающуюся ракету; гидравлическая стойка поднята (при изготовке к стрельбе она всегда опускается и стабилизирует положение машины)», – проанализировал снимок Анпилогов.

Он добавил, что «Панцирь», вероятно, «расстрелял весь боекомплект и ждал его пополнения».

«Техника сделала что могла – и, более того, выжила при многих просчетах персонала», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС во время атаки позиций иранских сил на территории Сирии ударили по комплексам противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75, а также уничтожили ЗРПК «Панцирь-С».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.