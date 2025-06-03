Впервые после свержения Асада Израиль подвергся обстрелу с территории Сирии

Tекст: Антон Антонов

«Был зафиксирован запуск двух снарядов с территории Сирии, которые перелетели на территорию Израиля и упали в незаселенной местности», – приводит ТАСС сообщение армейской пресс-службы.

В районе Голанских высот звучал сигнал воздушной тревоги.

Израильская гостелерадиокомпания Kan указывает, что это первый обстрел с сирийской территории после свержения в Сирии Башара Асада, передает РИА «Новости».

Армия обороны Израиля сообщила, что артиллерия нанесла удары по целям на юге Сирии в ответ на запуск снарядов по израильской территории.

В конце мая Израильская армия нанесла удары в районе Латакии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль намерен поддерживать в Сирии состояние умеренного хаоса и стремится не допустить восстановления сильной сирийской государственности.