Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Израильская армия нанесла удары в районе Латакии
Нанесены удары по складам вооружений в районе Латакии на северо-западе Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Основной целью авиаудара стали склады, в которых, по данным военных, находились противокорабельные ракеты, представлявшие, как заявил Израиль, угрозу международной и израильской свободе судоходства. В пресс-службе добавили, что также подверглись атаке компоненты зенитных ракет, передает ТАСС.
Армия обороны Израиля заявила, что продолжит проводить операции для «сохранения свободы действий в регионе». Израильские военные подчеркнули свою решимость устранять любые угрозы для государства и граждан Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль намерен поддерживать в Сирии состояние умеренного хаоса и стремится не допустить восстановления сильной сирийской государственности.