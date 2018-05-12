Винник указал на виновных в покушении на него

Специалист в области информационных технологий Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, рассказал, кто мог стоять за подготовкой покушения на него в тюрьме.

«Люди, не желающие моего появления в России, потому что я слишком много знаю», – сказал он телеканалу RT.

Винник отметил, что с его появлением у «некоторых людей могут начаться серьезные проблемы».

Он добавил, что о подготовке покушения узнал лично от начальника тюрьмы.

По его словам, убийство «было заказано» и «кем-то оплачено», однако не исполнено.

Ранее появились данные о заказчиках покушения. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по заявлениям Винника. Для покушения на россиянина планировалось использовать тактильный яд.