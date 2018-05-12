Винник указал на виновных в покушении на него

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12 мая, суббота  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Европа не справляется со своими фашистами

Жестокость хорватских усташей вызывала отвращение даже в нацистской ГерманииФото: Sanjin Strukic/FA Bobo/
PIXSELL/PA Images/ТАСС
В ближайшие дни по Австрии – родине Адольфа Гитлера – будут торжественно выхаживать десятки тысяч неофашистов в военной форме. Нацистские лозунги, запрещенная символика, восхваление пособников Гитлера – все это непременная часть «дня памяти Блайбургской бойни». Что же происходит под Блайбургом, и почему европейские власти не в силах этому помешать? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

      В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек, в прошлом году – 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый раз
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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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          Винник указал на виновных в покушении на него

          12 мая 2018, 15:53

          Текст: Ольга Никитина

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          Специалист в области информационных технологий Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, рассказал, кто мог стоять за подготовкой покушения на него в тюрьме.

          «Люди, не желающие моего появления в России, потому что я слишком много знаю», – сказал он телеканалу RT.

          Винник отметил, что с его появлением у «некоторых людей могут начаться серьезные проблемы».

          Он добавил, что о подготовке покушения узнал лично от начальника тюрьмы.

          По его словам, убийство «было заказано» и «кем-то оплачено», однако не исполнено.

          Ранее появились данные о заказчиках покушения. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по заявлениям Винника. Для покушения на россиянина планировалось использовать тактильный яд.


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