Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказал о страшном диагнозе

Актер Эдуард Мацаберидзе, известный по роли в сериале «Сладкая жизнь», заявил, что врачи диагностировали у него онкологическое заболевание.

Мацаберидзе сообщил на своей странице в Instagram.

Публикация от Эд Мацаберидзе (@edmatsaberidze) 11 Май 2018 в 7:06 PDT

«Друзья, я долго шел к тому, чтобы все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить», – написал он.

Актер подчеркнул, что не собирается «сидеть (...) ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе».

Мацаберидзе отметил, что решил рассказать о своем диагнозе, чтобы обратить внимание общественности к данной болезни и напомнить людям о необходимости регулярных медицинских обследований.

Эдуард Мацаберидзе известен по роли Тиграна в комедийном сериале «Сладкая жизнь».

Также он сыграл в эпизодах сериалов «Отдел «С.С.С.Р» и «Одноклассники», участвовал в юмористических передачах «Смех без правил» и «Убойная лига», и вел кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя».