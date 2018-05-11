Аналитики назвали новый козырь США против Ирана

В инвестиционном банке Goldman Sachs Group полагают, что в санкционной игре против Ирана США могут выложить на стол новый козырь: сланец.

В 2012 году американская нефть использовалась только в Америке. Из-за этого у США было меньше возможностей убедить страны с очень большим потреблением нефти, вроде Индии и Китая, ввести санкции против Ирана. Однако сейчас запрет на экспорт сырой нефти снят.

«США сейчас такой же крупный экспортер, как и Иран, – 2,5 млн баррелей в день», – рассказал в интервью для Bloomberg TV глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Group Джефф Керри.

Керри считает, что такие объемы экспорта могут «вынудить» подчиняться любую страну, которая активно занимается переработкой. По его мнению, санкции против Ирана ограничат возможности Исламской республики по производству и экспорту. Дефицит нефти при этом должны будут покрыть союзники США, такие как Саудовская Аравия.

В это же время министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Намдар Зангане выступил на государственном телевидении с речью о том, что президент США Дональд Трамп просто «плетет интриги, чтобы помочь производителям сланца поднять цены». По словам Зангане, с экспортом из Ирана ничего не случится, даже несмотря на то, что США вышли из соглашения.

Напомним, что 8 мая Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и сообщил о введении новых санкций и возобновлении старых.