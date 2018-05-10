Кремль увидел в решении США по Ирану завуалированный протекционизм

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решении Вашингтона по иранской ядерной сделке завуалированным протекционизмом и нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО).

«Здесь возникает очень много вопросов. Вы знаете, что европейские столицы, в том числе Париж, уже публично выражали свою крайнюю обеспокоенность в связи с подрывом интересов французских или европейский компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране и которые могут столкнуться с санкционными действиями со стороны США», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «фактически, речь идет о завуалированном протекционизме, и речь идет о шагах, которые, конечно, идут абсолютно в разрез с нормами и правилами Всемирной торговой организации». Песков добавил, что «здесь потребуется очень напряженная работа, в том числе и со стороны юристов».

Напомним, во вторник президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз выразил сожаление в связи выходом США из СВПД, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия решения Трампа для Ближнего Востока и мира в целом.