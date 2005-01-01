За вовлечение детей в несанкционированные акции введут наказание

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесли законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

О внесении проекта в базу данных нижней палаты парламента сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, вовлечение подростков в несанкционированные митинги будет грозить организаторам штрафом до 500 тыс. рублей или арестом на 15 суток, пишут «Известия».

Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет, однако подчеркнули, что их инициатива касается не молодежи, а «популистов от политики», которые пытаются использовать детей в своих целях.

Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что проблема заключается «не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм». По его мнению, «по-настоящему свободное общество может быть только правовым».

«Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать», – заявил депутат.

Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.

Напомним, 5 мая в российских городах прошла серия митингов. В несогласованной акции блогера Алексея Навального 5 мая на Пушкинской площади Москвы приняли участие 1,5 тыс. человек. Часть из них была задержана полицией. Самого Навального также доставили в отдел полиции, но потом отпустили. Как отмечалось, в акции участвовало множество несовершеннолетних, которых отпустили, передав родителям.

При этом СМИ доказали, что на несанкционированных митингах Навального работали специальные провокаторы, которые четко координировали действия участников акций.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что действия ОМОНа при задержании граждан на несанкционированной акции 5 мая в Москве были правомерными.

По ее словам, более половины из числа задержанных полицией людей являлись несовершеннолетними. После профилактической беседы и оформления документов отпустили 80% задержанных, в том числе всех несовершеннолетних.

«Несанкционированный митинг – это всегда риски, потому что к санкционированному митингу готовятся и медицина, и органы правопорядка. Когда он возникает стихийно, тогда эти службы не готовы. Более того, они должны выполнять функцию прекращения несанкционированного митинга», – сказала она.