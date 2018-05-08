Москалькова назвала действия ОМОНа на акциях Навального правомерными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что действия ОМОНа при задержании граждан на несанкционированной акции сторонников блогера Алексея Навального 5 мая в Москве были правомерными.

«Очень многие мне даже звонили и говорили, что ОМОН действовал корректно», – передает ее слова РАПСИ.

По ее словам, в этот раз, в том числе по инициативе омбудсмена, было задействовано большое количество видеотехники, в том числе вертолет, который снимал происходящее, а также передвижные видеокамеры.

«И это давало возможность установить суть конфликтов», – сказала она.

По ее словам, более половины из числа задержанных полицией человек являлись несовершеннолетними. После профилактической беседы и оформления документов отпустили 80% задержанных, в том числе всех несовершеннолетних и самого Навального.

«Несанкционированный митинг – это всегда риски, потому что к санкционированному митингу готовятся и медицина, и органы правопорядка. Когда он возникает стихийно, тогда эти службы не готовы. Более того, они должны выполнять функцию прекращения несанкционированного митинга», – сказала она.

По ее словам, в этом большая опасность таких митингов для несовершеннолетних.

Отметим, что СМИ ранее доказали, что на несанкционированных митингах Навального работали специальные провокаторы, которые четко координировали действия участников акций.