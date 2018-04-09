В Китае обнаружили крупные запасы угля и газа

В провинции Аньхой на востоке Китая найдены крупные месторождения угля и газа с запасми в 4,8 млрд тонн и 100 млрд кубометров соответственно, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

Управление земельных и природных ресурсов провинции Аньхой сообщают, что запасы угля и газа найдены на угольном месторождении Хуайнань-Хуайбэй на севере провинции. Запасы природного газа оцениваются в 97,9 млрд кубометров, сообщает «Синьхуа».

Найденные запасы газа представляют собой угольный метан и сланцевый газ.

В мае прошлого года газета ВЗГЛЯД подробно писала о «новом энергетическом прорыве» Китая, который тогда сообщил, что первым в мире поднял со дна моря новое альтернативное топливо.