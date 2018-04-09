Жаров уличил Telegram в лукавстве

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram имеет технические возможности для предоставления спецслужбам ключей безопасности от открытых чатов.

«В секретных чатах передать ключи невозможно... В открытых чатах это возможно. В конечном итоге, я, конечно, опять же фантазирую, но любой мессенджер может изменить свою «архитектуру» для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает», – сказал Жаров, передает ТАСС.

Жаров также ответил на вопрос, может ли ФСБ стать третьей стороной в судебном разбирательстве с Telegram.



«Это вопрос к судье. Конечно, может. Судья может привлечь любой орган исполнительной власти, и не только», – сказал глава Роскомнадзора.

Жаров добавил, что его ведомство будет делать все необходимое, чтобы поданный иск«был реализован».

В понедельник Жаров заявил, что Роскомнадзор не видит смысла проситьо досудебной блокировке мессенджера Telegram.

Напомним, в минувшую пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск. До этого она сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. При этом 4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.