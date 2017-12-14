Генпрокуратура объяснила устранение питомцев Скрипалей

Ситуация с домашними питомцами Сергея и Юлии Скрипалей, которые якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, является возмутительной, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Мне кажется, это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов, больше я ничем разумным это объяснить не могу», – сказал Куренной, объясняя «махинации с животными Скрипалей», передает РИА «Новости».

Куренной отметил, что «зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают». «Так просто для британских властей это не пройдет», – заметил он.

Судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома Скрипаля. Мария Захарова также рассказала, почему гибель животных – это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии «убрали важных свидетелей».

Британские зоозащитники призвали провести расследование, а в России погибшему коту посвятили стихотворение.