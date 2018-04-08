Захарова пошутила по поводу спасшейся бегством кошки Скрипалей

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома британского шпиона Сергея Скрипаля.

«Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу», – приводит ее слова РИА «Новости».

Об этом Захарова сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Ранее Мария Захарова рассказала, почему гибель животных – это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии «убрали важных свидетелей».

В пятницу британская Mirror рассказала, что судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.

Британские зоозащитники призвали провести расследование, а в России погибшему коту посвятили стихотворение.