Убитому коту Скрипалей посвятили стихотворение

В память об убитом коте Сергея и Юлии Скрипалей в России написали стихотворение, автор, лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов, опубликовал соответствующее видео в Сети.

«Животные ни в чем не виноваты, а великобританцы рассудили по-другому: котик якобы впал в состояние стресса, его надо усыпить, морских свинок тем более не жалко», – сказал он в обращении, выложенном на YouTube.

«Мы с вами люди другой закваски, другого менталитета», – отметил он и зачитал стихотворение, названное «Одой на гибель невинно убиенного котика Нэша ван Дрейка» (так сами Скрипали назвали своего кота, судя по сообщениям в СМИ).

Текст стихотворения приведен в описании под видео. В частности, там есть такие строки: «Чем же провинился ты, котейка, // Расскажи, британская земля! // Тем, что приняла тебя семейка // Беженца-шпиона Скрипаля?»; «Может, видел ты, кто распылял там // Газ дурацкой марки «Новичок»?»; «Даже свинок в доме усыпили, // Чтобы в воду сразу все концы // (Хоть морские свинки парой были, // Но ведь как положено, самцы!)».

В пятницу британская Mirror рассказала, что судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: ветеринары смогли попасть в дом только через несколько дней после того, как Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.