Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 36 копеек – до 58,54 рубля, курс евро поднялся на 44 копейки – до 71,8 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».