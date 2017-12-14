Легенду украинского футбола обстреляла собственная теща

Бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александра Шовковского обстреляла и закидала камнями бывшая теща.

«Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными!, с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА!» – написал Шовковский в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены. прим. ВЗГЛЯД).

Шовковский приехал к дому бывшей супруги, чтобы поздравить с Пасхой дочь. При этом время визита, по словам легендарного голкипера, было определено судом заранее.

Шовковский отметил также, что теща злоупотребляет алкоголем и позволяет себе поднимать руку на собственную внучку.

Напомним, в феврале 2017 года болельщики мадридской команды «Райо Вальекано» выступили против перехода в клуб игрока сборной Украины Романа Зозули, обвинив футболиста в поддержке нацизма, поводом стал его снимок с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.