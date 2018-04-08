Заключенные украинского СИЗО устроили бунт

В следственном изоляторе украинского Николаева около 50 подозреваемых отказались после прогулки возвращаться в камеры, администрация СИЗО ведет переговоры с устроившими бунт заключенными, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье. Утром около 50 человек вышли на прогулку, но после отведенного на это времени отказались возвращаться в камеры. Утверждается, что некоторые имели признаки наркотического и алкогольного опьянения, сообщает «112 Украина».

Зачинщиком произошедшего называется гражданин Грузии Артур Саядов, подозреваемый в серии краж. Дежурные подняли тревогу, сообщили о происходящем в Нацполицию. Администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения, а также ведет переговоры с подозреваемыми.

Также отмечено, что администрация СИЗО не может привлечь для подавления бунта полицию или спецназ, так как это должен согласовать минюст, курирующий пенитенциарную службу.

В главном управлении Нацполиции в Николаевской области подтвердили сообщения об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.