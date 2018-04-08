Умер художник из «Митьков»

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни умер самый старший представитель творческого объединения «Митьки», художник Владимир Яшке.

«Владимир Яшке умер в хосписе Городской больницы №14 Санкт-Петербурга», – сообщается на официальном сайте художника.

«Царствие Небесное Владимиру – нашему Дорогому Дедушке Яшке», – написал в Facebook один из основателей объединения Дмитрий Шагин.

Яшке скончался 7 апреля. 2 марта он отметил 70-летие. Он был самым старшим членом объединения «Митьки».

Яшке родился во Владивостоке, в 1976 году переехал в Ленинград. Картины художника находятся в том числе в собрании государственного Русского музея.

Творческое объединение художников «Митьки» появилось в Петербурге в начале 1980-х годов, став одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Живопись членов объединения относят к «городскому фольклору» с его простодушным взглядом на окружающую действительность.

Название объединение дано по имени Дмитрия Шагина.