В Венгрии начались парламентские выборы

Граждане Венгрии в воскресенье выбирают депутатов в Государственное собрание (парламент страны); участки для голосования открылись по всей стране в 06.00 по местному времени (07.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск), сообщили в Национальном избирательном комитете (НИК).

За голоса избирателе борются представители пяти крупнейших политических сил и движений, а также малые партии, которым для попадания в парламент необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, передает ТАСС.

Своих кандидатов на парламентских выборах 2018 года выставили партии из правящей коалиции «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и Христианско- демократическая народная партия, их главный оппонент – Движение «За лучшую Венгрию» («Йоббик»), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии «Диалог во имя Венгрии», партия «зеленых» – «Политика может быть иной», партия «Демократическая коалиция».

Законодатели получают право избирать президента, а также утверждать предложенную президентом кандидатуру премьер-министра.

По словам председателя НИК Илоны Палфи, всего на выборах зарегистрировано 8 млн 253 тыс. 954 избирателя.

Напомним, в январе глава венгерского правительства Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС в отношении России.