В Киеве подожгли храм Московского патриархата

Ночью в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил настоятель этого храма Димитрий Гарчук.

«Кто-то совершил поджог храма», – написал он в Facebook, опубликовав фотографии последствий пожара. На снимках видны обгоревшие стены внутри здания.

Гарчук выразил благодарность пожарным Голосеевского района.

«Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», – добавил настоятель храма.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве также поджигали один из храмов УПЦ МП. До этого в феврале радикалы подожгли храм Московского патриархата во Львове. Кроме того, в конце января экстремисты в центре Киева спилили стенд часовни возле Десятинной церкви.