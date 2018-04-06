Судья потребовал от экс-президента Бразилии сдаться полиции

Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, признанного виновным по делу о коррупции.

Текст соответствующего документа был опубликован на сайте системы правоохранительных органов Бразилии, передает ТАСС.

Судья Моро потребовал, чтобы да Силва добровольно сдался полиции до 17.00 (23.00 мск) по местному времени 6 апреля.

«Что касается осужденного экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в связи с уважением к должности, которую он занимал, предоставляю ему возможность добровольно явиться в отделение Федеральной полиции в городе Куритиба (штат Парана на юге Бразилии) до 17.00 06.04.2018 с тем, чтобы исполнить этот ордер на арест», – заявил Моро, уточнив, что использовать наручники для ареста экс-президента запрещается.

В распоряжении об аресте также говорится, что да Силва будет находиться в заранее подготовленной одиночной камере, чтобы сохранить его «моральную и физическую целостность».

Защита экс-президента считает выдачу ордера на его арест произволом со стороны судебных властей, заявил адвокат бывшего главы государства Кристиану Занин в интервью информационному интернет-порталу UOL.



«Они противоречат своему собственному решению от 24 (января), когда три судьи постановили, что ордер на арест может быть выдан только после полного завершения рассмотрения процесса во второй инстанции. Но наш срок еще не истек. Мы еще имеем право на подачу «апелляции на апелляцию», а также чрезвычайных исков в Высший суд Бразилии и Федеральный верховный суд», – заявил Занин.

В июле экс-президент Бразилии был признан виновным в коррупции и отмывании денег.

Да Силва не сможет принять участие в выборах президента в 2018 году, хотя он считался фаворитом избирательной гонки.

Напомним, накануне шесть из 11 членов Верховного суда Бразилии высказались за тюремное заключение экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.