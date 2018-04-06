Судья потребовал от экс-президента Бразилии сдаться полиции

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда сегодня Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Российским подозреваемым придумали американское наказание

Актеру Чарли Шину суд запретил приближаться к детям – подобная же мера теперь может появиться и в российской юриспруденцииФото: Warner Bros.
Запрет на выход из квартиры на срок от года до трех, запрет приближаться к определенным людям. Это лишь немногие ограничения, которые ждут граждан-подследственных, если вступят в силу поправки в УПК, утвержденные Думой в третьем чтении. Такие запреты очень напоминают американские, если судить по голливудским фильмам. Но будут ли они работать в России? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Эти люди глумятся над человеческой моралью

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придется. Подробности...
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Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
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          Судья потребовал от экс-президента Бразилии сдаться полиции

          6 апреля 2018, 07:48

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, признанного виновным по делу о коррупции.

          Текст соответствующего документа был опубликован на сайте системы правоохранительных органов Бразилии, передает ТАСС.

          Судья Моро потребовал, чтобы да Силва добровольно сдался полиции до 17.00 (23.00 мск) по местному времени 6 апреля.

          «Что касается осужденного экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в связи с уважением к должности, которую он занимал, предоставляю ему возможность добровольно явиться в отделение Федеральной полиции в городе Куритиба (штат Парана на юге Бразилии) до 17.00 06.04.2018 с тем, чтобы исполнить этот ордер на арест», – заявил Моро, уточнив, что использовать наручники для ареста экс-президента запрещается.

          В распоряжении об аресте также говорится, что да Силва будет находиться в заранее подготовленной одиночной камере, чтобы сохранить его «моральную и физическую целостность».

          Защита экс-президента считает выдачу ордера на его арест произволом со стороны судебных властей, заявил адвокат бывшего главы государства Кристиану Занин в интервью информационному интернет-порталу UOL.

          «Они противоречат своему собственному решению от 24 (января), когда три судьи постановили, что ордер на арест может быть выдан только после полного завершения рассмотрения процесса во второй инстанции. Но наш срок еще не истек. Мы еще имеем право на подачу «апелляции на апелляцию», а также чрезвычайных исков в Высший суд Бразилии и Федеральный верховный суд», – заявил Занин.

          В июле экс-президент Бразилии был признан виновным в коррупции и отмывании денег.

          Да Силва не сможет принять участие в выборах президента в 2018 году, хотя он считался фаворитом избирательной гонки.

          Напомним, накануне шесть из 11 членов Верховного суда Бразилии высказались за тюремное заключение экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.


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