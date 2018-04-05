Верховный суд Бразилии проголосовал за тюремное заключение экс-президента

Шесть из 11 членов Верховного суда Бразилии высказались за тюремное заключение экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Вердикт означает, что да Силва может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшее время, передает ТАСС.

Экс-президент Бразилии настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции.

Сперва за тюремное заключение и против подобной меры проголосовали по пять судей. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии. Она высказалась против да Силвы, передает РИА «Новости».

В июле экс-президент Бразилии был признан виновным в коррупции и отмывании денег.