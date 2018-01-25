Да Силва лишен права участвовать в выборах президента Бразилии

Приговор экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве по обвинениям в коррупции ужесточен, сообщают СМИ.

Три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри сперва подтвердили приговор, а после ужесточили наказание с 9,5 лет до 12 лет и одного месяца тюремного заключения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Globo.

По словам одного из следователей Жоау Жебрана Нету, существуют доказательства того, что да Силва «был одним из действующих лиц коррупционной схемы, хотя и не основным».

Да Силва не сможет принять участие в выборах президента в 2018 году, так как в отношении него действует ограничение на занятие государственных должностей в течение 19 лет.

Бывший бразильский лидер считался фаворитом избирательной гонки, передает ТАСС.

Эксперт в области юриспруденции Мишаэл Моаллем заявил, что теоретически у да Силвы еще есть возможность побороться за пост президента, так как «избирательное и уголовное правосудие в Бразилии – две независимые ветви судебной власти». Решение об участии в выборах примут «органы избирательного правосудия» в августе.

Да Силва имеет право подать апелляцию. По мнению Моаллема, одна из вышестоящих судебных инстанций теоретически может временно отозвать решение, согласно которому да Силва теряет право стать кандидатом, но «это будет, скорее, исключительное решение».

В июле экс-президент Бразилии был признан виновным в коррупции и отмывании денег.