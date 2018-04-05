Пакистан предпочел российские Т-90 украинскому «Оплоту»

Власти Пакистана заинтересованы в долгосрочной договоренности по приобретению российских танков Т-90, заявил министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

«Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Пакистан заявлял о желании наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. В том числе говорилось о возможности закупок танков Т-90.

Отметим, что ранее Исламабаду предлагала танки Украина – в августе 2017 года сообщалось, что Пакистан может закупить 100 украинских БМ «Оплот». Кроме того, в ноябре 2016 года Киев пообещал модернизировать и предоставить техническое обслуживание для танкового парка Пакистана за 600 млн долларов – в рамках заключенного еще в 1996 году контракта на сумму около 650 млн долларов Украина поставила в Пакистан 320 танков Т-80УД.

Между тем, крупнейшим покупателем российских танков является Индия – только танков Т-90 на вооружении этой страны 950. В марте прошлого года СМИ сообщали, что Россия и Индия начали переговоры о многомиллионной сделке по модернизации этих танков.

При этом отношения между Индией и Пакистаном по-прежнему напряженные, они считаются главными соперниками в регионе, между которыми были в том числе вооруженные конфликте (в частности, в 1947-1949 годах).