Заявление Трампа сорвало планы Пентагона в Сирии

Командование вооруженных сил США планировало отправить несколько десятков военных в Сирию до заявления президента Дональда Трампа на прошлой неделе о необходимости скорейшего вывода американских войск из этой страны, передают американские СМИ.

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США и администрации главы государства, заявление Трампа привело в замешательство многих в Пентагоне, так как в ведомстве прорабатывали предложение об увеличении численности американских войск в Сирии, передает ТАСС.

Во вторник должно было состояться заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором планировалось обсудить дальнейшие планы по противодействию ИГ*.

По данным телекомпании, теперь совсем не ясно, как отразится на планах Пентагона заявление Трампа.

В четверг Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии.

США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения. Сейчас в Сирии развернуты 2000 американских военных, правительство страны считает их присутствие на своей территории незаконным.

В пятницу появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии.

В воскресенье стало известно, что март оказался «самым смертоносным» для США за все время операции в Сирии и Ираке. Тогда же командующий Корпусом морской пехоты страны генерал Роберт Неллер заявил, что Пентагон не обладает возможностями для самостоятельной борьбы с ИГ.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что заявление президента США Дональда Трампа о скором выводе американских военных из Сирии говорит о том, что он привержен своим обещаниям, однако Россия будет следить за дальнейшим развитием событий.