Март оказался «самым смертоносным» для США за время операции в Сирии и Ираке

В марте в Ираке и Сирии погибли восемь американских военнослужащих, этот месяц оказался «самым смертоносным» для США за время проведения операции против «Исламского государства*» в этих странах, сообщили СМИ.

С момента начала операции Inherent Resolve в Сирии и Ираке с 8 августа 2014 года погибли 60 американских солдат и офицеров, из них 14 – при выполнении боевых заданий. Восемь человек погибли в марте, передает ТАСС.

Семь из них погибли при крушении 15 марта вертолета HH-60 Pave Hawk на западе Ирака. Восьмой погибший – 36-летний спецназовец сержант Джонатан Данбар, который в четверг подорвался на самодельном взрывном устройстве в сирийском городе Манбидж в ходе патрулирования.

Напомним, в четверг в результате взрыва в Манбидже погибли два представителя коалиции США, один из них – гражданин Великобритании. Еще пятеро были ранены.