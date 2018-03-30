Проамериканская коалиция в Сирии потеряла семь бойцов в результате взрыва

Двое военных проамериканской коалиции погибли, еще пятеро ранены в результате взрыва заложенного на дороге самодельного взрывного устройства в Сирии, признало командование объединенных сил.

Инцидент произошел в четверг вечером. Национальность погибших официально не называется, однако источник Associated Press сообщает, что один из скончавшихся был американцем.

Командование не называет место происшествия. По данным агентства, инцидент произошел в арабо-курдском городе Манбидж на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Сработало самодельное устройство, заложенное у дороги.

Отмечается, что Манбидж находится под угрозой турецкого военного вторжения. Наблюдатели не исключают, что атаку могли устроить протурецкие боевики.