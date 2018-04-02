Лавров отреагировал на слова Трампа о выводе сил из Сирии

Заявление президента США Дональда Трампа о скором выводе американских военных из Сирии говорит о том, что он привержен своим обещаниям, однако Россия будет следить за дальнейшим развитием событий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, что если президент США действительно намерен вывести войска из Сирии, то это демонстрирует его приверженность прежним заявлениям о том, «что после победы над ИГ* США из Сирии уйдут», передает РИА «Новости».

«Будем смотреть», – сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хассаном Махмудом Али.

Министр отметил также, что «важно иметь в виду, что США направили свои войска, свой спецназ, ВВС и собрали коалицию для работы в Сирии незаконно, с грубым нарушением устава ООН, который требует уважать суверенитет, территориальную целостность всех государств-членов».

Однако добавил, что Россия заинтересована в скорейшем установлении мира в Сирии, переходе к мирному процессу и решении гуманитарных проблем, потому «в этом плане, конечно же, нужно взаимодействовать со всеми, кто в Сирии присутствует, но тот факт, что США находятся там незаконно, никто не отменял».

В четверг Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии.

США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения. Сейчас в Сирии развернуты 2000 американских военных, правительство страны считает их присутствие на своей территории незаконным.

В пятницу появились подтверждения намерению Трампа уйти из Сирии.

В воскресенье стало известно, что март оказался «самым смертоносным» для США за все время операции в Сирии и Ираке. Тогда же командующий Корпусом морской пехоты страны генерал Роберт Неллер заявил, что Пентагон не обладает возможностями для самостоятельной борьбы с террористической организацией «Исламское государство*».