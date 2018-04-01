Пентагон признался в неспособности самостоятельно бороться с ИГ

Пентагон не обладает возможностями для самостоятельной борьбы с террористической организацией «Исламское государство*», об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

«Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с боевиками), и мы не будем этого делать в одиночку», – заявил Неллер, передает RT.

При этом он добавил, что США могут оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности.

По его словам, в настоящее время США работают с Великобританией, Францией, Италией и другими странами для борьбы с терроризмом.

В четверг президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии, после этого американский лидер заблокировал выделение 200 млн долларов, которые Вашингтон планировали потратить на восстановление в Сирии и оказание гуманитарных усилий в этой стране.