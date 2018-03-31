Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов на нужды восстановления в Сирии

Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение 200 млн долларов, которые Вашингтон планировали потратить на восстановление в Сирии и оказание гуманитарных усилий в этой стране, пишет Wall Street Journal.

Отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон в феврале обещал, что Вашингтон выделит дополнительно 200 млн долларов на поддержку гуманитарных усилий в Сирии. Теперь, по сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартаменту заблокировать выделение этих средств.

Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы, передает ТАСС.

В четверг Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии.

США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения. Сейчас в Сирии развернуты 2 тыс. американских военных, правительство страны считает их присутствие на своей территории незаконным.