Соратника Саакашвили жестоко избили на Украине

Член партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» Олег Филипас попал в больницу после избиения в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщают правоохранители.

Трое нападавших в масках ворвались в частный дом, где находился 52-летний Филипас. У мужчины сломаны голень, предплечья, он получил многочисленные раны головы и туловища, передает УНИАН.

Филипас неоднократно на местном уровне организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко.

В начале апреля Саакашвили сообщил, что планирует вернуться на территорию Украины. До этого государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае новой попытки Саакашвили прорваться через украинскую границу «будут трупы».