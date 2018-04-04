Аваков пообещал «трупы» в случае нового прорыва Саакашвили через границу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае новой попытки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прорваться через украинскую границу «будут трупы».

«Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке – трупы будут и в Украине... Но в той ситуации я принял такое решение – не допустить крови. Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех. Мы прошли беспрецедентное количество судов на пути выдворения из страны этого человека как нарушившего границу. И судебная процедура прошла безукоризненно», – сказал Аваков в интервью Liga.net.

По словам министра, он позволили Саакашвили «прорвать границу» и создать лагерь под Верховной Радой, чтобы не допустить кровавого столкновения.

«Пограничники мне звонили и спрашивали: «Нам открывать огонь?». Я отвечал: «Вы что, идиоты? Нет, конечно!». И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?», – отметил Аваков.

В сентябре 2017 года экс-глава Грузии и Одесской обладминистрации Саакашвили «прорвал границу» Украины, когда не смог въехать в страну на поезде. Политик добрался до пункта пропуска Шегини на автобусе, где его ожидали сторонники. Вместе с ними ему удалось пересечь границу, несмотря на драку с представителями Нацполиции и пограничной службы.