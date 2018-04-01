Саакашвили заявил о подготовке к возвращению на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что планирует вернуться на территорию Украины.

«Я готовлюсь к возвращению на Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению на Украину», – приводит NewsOne слова Саакашвили.

Политик сообщил, что в настоящее время ездит по Европе и проводит встречи.

«У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма на Украине», – рассказал он.

Напомним, государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.