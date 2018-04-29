Подросток утонул после прыжка с парашютом под Тверью

17-летний парашютист приводнился на озеро после тренировочного прыжка из самолета Ан-2 и утонул, сообщили в Следственном комитете России.

По факту гибели парашютиста возбуждено уголовное дело. Допрашиваются руководители Старицкого авиационного спортивного клуба, говорится в сообщении СК, опубликованном в Telegram.

За день это уже второй трагический случай с парашютистами в России. Ранее в воскресенье в СК сообщили о возбуждении уголовного дела после прыжка 15-летней девочки с инструктором, у которых не раскрылся парашют. Выяснилось, что опытный 61-летний инструктор Владимир Гайковой, совершивший более 3,5 тыс. прыжков, спас девочку, приняв удар на себя. По информации СМИ, девочка поправляется, а мужчина находится в тяжелом состоянии.