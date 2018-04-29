Инструктор спас девушку при падении с нераскрывшимся парашютом в ХМАО

Опытный 61-летний инструктор Владимир Гайковой, совершивший более 3,5 тыс. прыжков, спас 15-летнюю школьницу во время прыжка под Мегионом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, когда у них не раскрылся парашют.

По информации Telegram-канала Life Shot, основной парашют не раскрылся, а с запасным возникли проблемы – он раскрылся, но слишком поздно. Девочка с инструктором прыгали с высоты 2 тыс. метров.

Родственники инструктора рассказали, что он принял удар на себя, чтобы спасти девочку. По словам врачей, она пойдет на поправку, состояние Гайкового хуже, прогнозов пока не озвучивают.

Ранее в воскресенье в СК сообщили о возбуждении уголовного дела после прыжка 15-летней девочки с инструктором, у которых не раскрылся парашют.