У девушки с инструктором не раскрылся парашют в ХМАО

У 15-летней девушки и инструктора, совершавших совместный прыжок в пригороде города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, не раскрылся парашют, сообщили в Следственном комитете.

«После падения оба пострадавших экстренно госпитализированы и находятся в реанимации», – говорится в сообщении СК, опубликованном в Telegram.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В аэроклубе изъяты интересующие следствие документы.