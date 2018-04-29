Стало известно о серьезном конфликте в кабмине Германии из-за расходов на оборону

В правительстве Германии назрел серьезный конфликт, связанный с расходами на оборону – глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен требует дополнительные 12 млрд евро, сообщает немецкий таблоид Bild.

Это требование фон дер Ляйен выдвинула во время частных переговоров с министром финансов Олафом Шольцем. Минобороны Германии хочет получить на 3 млрд евро больше в 2019 году, на 4 млрд больше в 2020 году, на 5 млрд больше, чем в 2021 году. Однако Шольц намерен предоставить бундесверу намного меньший объем средств, передает RT со ссылкой на Bild.

Шольц, согласно своему плану, должен дополнительно выделить до 2021 года не 12 млрд евро, а только 5,5 млрд. В частности, на 2019 год на оснащение армии планируется дополнительно выделить 1,7 млрд евро.

Кабмин определит критерии для распределения бюджета на 2019 год в среду. Решающее слово в этом вопросе остается за членами парламента. Однако фон дер Ляйен, как пишет Bild, «переходит в наступление», вступая в переговоры со списком угроз. Если министерству не будет выделена значительно большая сумма, она собирается «завалить международный проект по вооружению», пишет таблоид.

В первую очередь минобороны перечеркнет сотрудничество по подводным лодкам – Норвегия хочет приобрести четыре субмарины за 4,3 млрд евро, а немецкий флот в ответ заказал два идентичных по конструкции судна и необходимые для подводных лодок управляемые ракеты.

Кроме того, фон дер Ляйен угрожает сорвать закупку шести транспортных самолетов С-130 Геркулес. Их должны разместить с четырьмя французскими самолетами на аэродроме в Нормандии. Если авиационная эскадрилья так и не появится, это будет довольно неловкий момент в отношении французского президента Эммануэля Макрона, пишет Bild.

В пятницу глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер заявил, что власти Германии должны увеличить финансирование армии, если не хотят срыва программы модернизации.