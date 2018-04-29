Посаженное Макроном и Трампом у Белого дома дерево исчезло

У Белого дома пропал дуб, который посадили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.

О пропаже дерева сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail.

24 апреля Трамп и Макрон высадили в саду Белого дома привезенный в подарок из Европы саженец дуба. После публикации фотографий и видео с посадкой дерева два президента сразу же стали героями мемов.