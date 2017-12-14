На участвующем в параде Победы беспилотнике заметили отметки о боевых вылетах

На ночной репетиции парада Победы в Москве был показан тактический беспилотник «Корсар», на борту которого заметили 10 звезд, означающие количество боевых вылетов дрона.

«На корпусе «Корсара» с бортовым номером 023, который везли по Москве, имеется 10 красных звезд. Каждая такая звезда наносится после 10 боевых вылетов. Это распространенная практика – отмечать вылеты красными звездами частями ВКС в Сирии», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Также отмечено, что боевики на северо-западе Сирии неоднократно сообщали об ударах с воздуха, произведенных неизвестными летательными аппаратами. В некоторых случаях боевики заявляли, что это были удары крылатыми ракетами, запущенными с моря, хотя силы ВМФ в эти дни не проводили атак.

«Вполне возможно, что за такими «ударами из ниоткуда» стояли российские беспилотники типа «Корсар», – говорится в сообщении.

«Корсар» может использоваться как для ведения разведки с воздуха, так и для нанесения ударов по земле. Для этого аппарат может оснащаться ПТРК «Атака». Грузоподъемность «Корсара» – 200 кг. Самолетный «Корсар» построен из композитов по аэродинамической схеме с толкающим винтом также может нести многоцелевые реактивные гранаты.

В пятницу было опубликовано видео ночной репетиции парада Победы в Москве, в которой участвовали, в том числе, беспилотники «Корсар» и «Катран».