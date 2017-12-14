Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы в Москве

На Красной площади в Москве прошла репетиция парада Победы, участие в ней приняли более 12,5 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.

В совместной тренировке пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона, механизированной колонны военной техники приняли участие 33 парадных расчета пеших колонн, сообщает телеканал «Звезда».

Впервые по Красной площади прошли новейшие образцы вооружения, в том числе робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевой многофункциональный комплекс «Уран-9», боевая машина поддержки танков «Терминатор», беспилотники «Корсар» и «Катран».

Всего в механизированной колонне прошли свыше 120 единиц техники (в 2017 году было 114).

Ранее в Сети появились фото БМПТ «Термитатор-2» и другой военной техники, принявшей участие в репетиции парада Победы.