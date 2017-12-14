Жители Сеула выступили против примирения с КНДР

Демонстрация против заключения декларации о мире между Южной и Северной Кореей прошла в Сеуле.

Несколько тысяч людей прошлись по центральному проспекту Сеула, столицы Южной Кореи, в знак протеста против заключения с Северной Кореей декларации о мире, передает РИА «Новости».

В колонне также двигался фургон с громкоговорителем, из которого разносился лозунг: «Прочь, Мун Чжэ Ин!». На сцене висел транспарант с надписью «Мун Чжэ Ин ведет диалог с врагом!».

Участники демонстрации рассказали, что считают мир фиктивным и что Пхеньяну нужны только деньги.

Отмечается, что из-за демонстрации в центре города образовались пробки.

Напомним, в пятницу по итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сообщалось также, что страны договорились до конца 2018 года объявить об окончании Корейской войны.

Газета ВЗГЛЯД подробно освещала итоги эпохальной встречи, а также рассказывала о двух связанных с Россией проектах, которые теперь получили шанс на реализацию.