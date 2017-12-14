Сеул и Пхеньян собрались объявить об окончании Корейской войны

КНДР и Южная Корея договорились до конца 2018 года объявить об окончании Корейской войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно официальным данным, стороны также договорились достигнуть полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС о ссылкой на Киодо.

Накануне пресс-секретарь главы Республики Корея Юн Ен Чхан сообщал, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

По итогам саммита лидеры двух Корей подписали совместную декларацию, провозгласившую, что «на Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала возможность создания единой безъядерной Кореи.