Претензии Киева на Крымский мост назвали «блефом проигравшего картежника»

«У Киева всегда две стадии политики – если не получилось напугать, то нужно проситься в долю», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя требование Рефата Чубарова передать Крымский мост «специальному международному консорциуму».

Заявления Рефата Чубарова – это «блеф картежника, не имеющего ни одного козыря и пытающегося диктовать всем остальным правила игры, которая все равно закончится, как говорится, шестерками ему на погоны. Вот и сидит потенциальный проигравший, заливаясь соловьем и оттягивая момент позорного проигрыша», – подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Он добавил, что «всегда причислял Чубарова к плеяде фантастов, только писатели свои мысли излагают на бумаге, а тот пошел по пропагандистскому пути».

Позиция украинских властей не вызывает у Бальбека удивления. «У Киева всегда две стадии политики – если не получилось напугать, то нужно проситься в долю. Так и с мостом, ориентир – всегда занимать достойную позицию: либо орущий рот, либо протянутая рука. Глядишь, русские слезу пустят и поделятся с братским народом», – пояснил парламентарий.

Напомним, ранее в пятницу лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*», депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров заявил, что Москва должна передать Крымский мост «консорциуму» в виде «компенсации» за «оккупацию» полуострова. «Мост – это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», – подчеркнул он. Чубаров также добавил, что сейчас на Украине обсуждают возможность введения санкций против людей, которые едут в Крым.