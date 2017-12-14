Немецкие СМИ рассказали о грозящем Меркель «нагоняе» от Трампа

Канцлеру Германии Ангеле Меркель может грозить «нагоняй» от американского президента Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне, которая состоится в пятницу, пишет Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что главные разногласия кроются в двух вопросах: реализации проекта «Северный поток – 2», против которого выступает Вашингтон, а также по поводу требования НАТО увеличить военные расходы стран-членов до 2% ВВП, передает РИА «Новости».

Автор статьи напоминает об угрозе Госдепа рассказать широкой общественности о расколе между США и Германией, если Берлин не согласится пойти на уступки.

По информации издания, Меркель и ее советники стремятся не доводить ситуацию до скандала и ищут способы разрядить атмосферу, хотя их возможности весьма ограничены. В частности, при активном росте немецкой экономики доля военных расходов в ВВП будет только снижаться. А в отношении «Северного потока – 2» у Меркель и вовсе «связаны руки», говорится в статье.

«Разрешение на строительство газопровода, начатого еще при Герхарде Шредере, выдано», – пишет Spiegel, отмечая, что «обеспечение энергобезопасности является жизненно важным интересом Германии, так что Берлин не может отказаться от проекта».

Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров Ангелы Меркель и Дональда Трампа станет «поведение» России.

В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока – 2». В германском правительстве не считают, что энергозависимость страны от России возрастет после реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».