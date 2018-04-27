В РКК «Энергия» обрисовали космический экипаж будущего

Космические экипажи будущего должны состоять из опытного командира, инженера и исследователя, заявил организатор эксперимента по наземной имитации рабочего дня экипажа Научно-энергетического модуля для МКС начальник летно-испытательного отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Марк Серов.

В эксперименте, который проводился в РКК «Энергия» 24 и 26 апреля, принимали участите два экипажа, состоящие из командира Центра подготовки космонавтов, инженера «Энергии» и ученого из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

«Результаты эксперимента убедительно доказывают, что проектанты грамотно подошли к разработке конструкции модуля, учли и предложения космонавтов, и вопросы технической эстетики. Предложений и замечаний, по сути, оказалось не так уж и много, и все они войдут в отчетную документацию. На переходе к стадии изготовления летного изделия можно смело сказать, что эргономическое обеспечение НЭМ проведено нами в полном объеме», – передает РИА «Новости» слова Серова.

На первом этапе эксперимента экипажи имитировали ручной режим стыковки с грузовым кораблем, работали с научной аппаратурой, проводили техобслуживание и ремонт модуля.

В будущем на макете проведут экспериментальную отработку бортовых инструкций и методик по этому модулю и документации по интеграции его в Российский сегмент МКС.

Оценку эргономики будет проведут уже на летном изделии. Запуск модуля к Международной космической станции планируется до 2021 года.

Напомним, в понедельник первый замгендиректора РКК «Энергия», генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин заявил, что новая российская орбитальная станция будет состоять из пяти модулей, а масса станции составит 60 тонн.