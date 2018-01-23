РКК «Энергия» рассказала о структуре новой российской орбитальной станции

Новая российская орбитальная станция будет состоять из пяти модулей, а масса станции составит 60 тонн, заявил первый замгендиректора РКК «Энергия», генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

«Предполагается, что новая орбитальная станция будет состоять из пяти модулей, ее масса составит 60 тонн. При этом научно-энергетическому модулю отводится ключевая роль», – передает его слова ТАСС.

Микрин отметил, что в 2019 году Россия планирует завершить второй этап создания российского сегмента МКС. В его состав собираются ввести три новых модуля. Спроектированы эти модули так, чтобы можно было заложить основу для работы самостоятельной российской станции.

Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, в свою очередь, отметил, что до конца 2025 года Россия собирается провести более 150 космических запусков. Благодаря этому российская группировка космических аппаратов существенно увеличится.

Таким образом, в среднем Россия должна проводить около 19 пусков в год – столько же было осуществлено в 2017 году.

В феврел 2017 года гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что корпорация считает целесообразным завершение программы МКС в 2024 году и переход к новой программе Российской орбитальной станции (РОС), которая должна быть создана на базе модулей МКС, которые не выработают к тому времени свой ресурс (МЛМ-У, УМ, НЭМ).